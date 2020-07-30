Уайт: Если Конор и вернется, то это стоит делать в правильное время

Президент UFC Дана Уайт не стал отрицать, что бывший чемпион промоушена Конор Макгрегор может снова возобновить карьеру.

«Конор сейчас на пенсии. Вы никогда не знаете, что может произойти. Послушайте, если Конор и вернется, то это стоит делать в правильное время», – сказал Уайт, слова которого приводит

Напомним, свой последний поединок Макгрегор провел на UFC 246, нокаутировав в первом раунде Дональда Серроне.

Ранее менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, в каком случае ирландец Конор Макгрегор может рассчитывать на бой-реванш против россиянина.