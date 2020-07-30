Телеканал «Матч ТВ» анонсировал выход документального фильма, посвященного российской фигуристке Александре Трусовой, которая перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я считаю, что это нормально тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четвертными и может быть он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно», — рассказывает Трусова в этом фильме.

Фильм будет носить название «Александра Трусова. В четыре оборота!», он выйдет в эфир 4 августа и начнется в 11:10 по московскому времени.

Напомним, россиянка является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Она тренировалась в группе Тутберидзе с 2016 года. В минувшем сезоне Александра дебютировала на взрослом уровне и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. Она должна была выступить на чемпионате мира в Монреале, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса.