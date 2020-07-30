Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал об изменениях в своем отношении к тренерской карьере, которую он начала 10 лет назад.

Радимов признался, что изначально не хотел заниматься тренерством, но после работы в штабе Спаллетти и с Анатолием Давыдовым Радимову начала нравиться тренерская работа.

«С тех пор я сильно изменился. Если раньше запросто мог психовать, что нет результата, то сейчас по-другому», — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Радимов отметил, что сейчас не нервничает по поводу больших изменений в составе «Зенита-2», из которого остался только Воробьев.