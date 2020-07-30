Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта недоволен главным тренером Сергеем Семаком из-за ухода из клуба защитника Бранислава Ивановича. Об сообщает болельщик «Спартака», журналист Вячеслав Короткин.

Как пишет «Спорт-Экспресс, Рибальта винит Семака в уходе сербского защитника, поскольку тот был готов остаться в команде еще на год, пойдя на существенное понижение зарплаты.

По информации источника, Рибальта обвинил Семака в уходе капитана «Зенита» Бранислава Ивановича.

Утверждается, что серб был готов остаться в команде еще на год, пойдя на очень серьезное понижение зарплаты. Клуб же заключил, что использовать Ивановича для ротации неразумно, поэтому решил с ним расстаться. Рибалта упирает на то, что решение о расставании с Ивановичем принял Семак.

Также источник сообщает, что Рибалта не может встроиться в управленческие процессы «Зенита», поскольку не влияет на рынок России и СНГ. Помимо этого, продажа Пареда, по словам источника, не является заслугой Рибалты.