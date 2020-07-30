«Зенит» может приобрести защитника немецкой «Фортуны» и сборной Турции Каан Айхан. Как отмечает Tuttomercatoweb, за 25-летнего защитника «Зенит» поведет борьбу с «Аталантой», дошедшей в нынешнем сезон до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Айхан выступает за «Фортуну» с 2016 года. Стоимость турка, родившегося в Германии, десять миллионов евро. Отмечается, что Айхан положительно отреагировал на возможность перейти в «Зенит».

Соглашение Айхана с «Фортуной» заканчивает летом 2022 года. В минувшем сезоне Бундеслиги он сыграл 31 матч, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал десять желтых карточек. Также в активе Айхана 28 матчей и три гола за сборную Турции.

Напомним, что ранее «Зенит» приобрел на позицию центрального защитника Деяна Ловрена.