Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузаев может продолжить карьеру в «Валенсии». Как отмечает «Чемпионат», представитель полузащитника «Зенита» ведет переговоры с испанским клубом.

Отмечается, что переход игрока в испанский клуб может быть осуществлен на правах свободного агента. Сам футболист по-прежнему настроен уехать в Европу.

Ранее Сергей Семак высказывал пожелания, чтобы Кузяев остался в «Зените». Игроку был предложен контракт.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев в 18 матчах отдал две результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.