Форвард Александр Кокорин продолжит карьеру в московском «Спартаке». Как сообщает «Спорт-Экспресс», бывший нападающий «Зенита» заключил соглашение с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что Кокорин находился в офисе красно-белых, а завтра посетит музей «Спартака» на стадионе «Открытие-Арена».

В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи», в котором провел десять матчей, семь мячей и сделал три голевые передачи.

Помимо «Спартака» интерес к Кокорину проявляли «Сочи», «Рома», «Локомотив» и «Динамо».