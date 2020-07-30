Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил на сообщения московских журналистов о том, что у него возник конфликт с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком.

По словам Рибалты, это очередная глупая выдумка. Спортивный директор считает, что кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле.

«У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – приводит слова Рибалты «Р-Спорт».

Ранее болельщик «Спартака», журналист Вячеслав Короткин запустил «утку» о конфликет Рибалты и Семака относительно ухода из команды Бранислава Ивановича. Позже тему начал развивать поклонник ЦСКА Василий Конов, поведавший новость, что Рибалта ищет кандидатов на смену главному тренера «Зенита» с разрешения руководства.