В среду у форварда Александра Кокорина состоялась встреча с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко.

Как сообщает «Чемпионат», во время беседы руководитель клуба предложил 29-летнему нападающему подписать контракт с зарплатой € 1,5 млн в год плюс бонусы на такую же сумму.

Отмечается, что Кокорин отклонил это предложение, решив перейти в «Спартак», где ему положили более высокую зарплату.

В данный момент Кокорин находится в Москве, где должен был подписать соглашение со «Спартаком». Вариант же с «Сочи» на данный момент отпал.

Кокорин с 2016 года играл за «Зенит», а вторую половину прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Сочи». До «Зенита» Кокорин выступал за «Динамо».