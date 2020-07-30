Форвард «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч официально перешел в московский ЦСКА. Информацию огласил аргентинский клуб.

«Адольфо Гайч продолжит карьеру в ЦСКА. Много успехов и до встречи, Танк!» — отмечается в твиттере. Аргентинский клуб опубликовал видео с моментами Гайча за клуб и его обращение к фанатам.

Ранее «Сан-Лоренсо» согласовал трансфер Гайча в размере € 8,5 млн и 20% последующей перепродажей, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой € 900 тысяч.

В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч сыграл в 12 матчах, в которых записал на свой счёт пять голов. В активе футболиста матч в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.