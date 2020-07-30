Российская фигуристка Вероника Жилина, ушедшая из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, прыгнула тройной аксель на тренировке. Видео прыжка было выложено на официальной страничке Плющенко в инстаграме.

«Вероника Жилина и её первый тройной аксель «Академии Плющенко», — так подписано это видео.

До мая 2020 года Жилина работала в группе Этери Тутберидзе, после чего вместе с Александрой Трусовой перешла к тренеру Плющенко.

Под руководством Тутберидзе 12-летняя фигуристка уже выполняла четверные прыжки, среди которых был сальхов в четыре оборота.