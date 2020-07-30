Экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, что не войдёт в экспертный совет при Союзе биатлонистов России (СБР).

По словам Хованцева, если экспертный совет и будет работать, то его в нём не будет.

«Такое решение приняло новое руководство СБР. Президент федерации Виктор Майгуров уведомил, что в моих услугах не заинтересованы», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Хованцев отметил, что идея создания экспертного совета при СБР принадлежит бывшему президенту организации Владимиру Драчёву. В него должны были попасть помимо Хованцева, специалисты Александр Привалов и Александр Елизаров.

Хованцев отметил, что работает с молодежью и надеется довести кого-нибудь до сборной страны.