Нападающий Александр Кокорин и владелец «Сочи» Борист Ротенберг переговорили по телефону на предмет контракта игрока с южным клубом.

Как отмечает журналист Сергей Егоров, разговор Ротенберга с Кокориным получился не таким, как хотелось патрону Сочи.

«Поговорили по телефону, как говорят, нехорошо. Александр из выбора «деньги и не Еврокубки в Сочи» и то же самое в Москве выбирает пока второе», — заметил «Футбольный Бигги» в телеграме.

Егоров подчеркнул, что это хорошая Пиар-история для гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова, а по футбольной составляющей все станет понятно достаточно быстро.

Напомним, что Кокорин по сообщениям СМИ подписал контракт со «Спартаком».