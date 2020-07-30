Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в инстаграме опубликовал выложил совместную фотографию со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. К Этому снимку наставник «Зенита» добавил эмодзи с большим пальцем вверх.

Ранее московские журналисты Конов и Короткин закинули «утку», в которой сообщалось, что Семак конфликтует с Рибалтой из-за трансферной политики сине-бело-голубых и что Рибалта с позволения руководства «Зенита» ищет главных тренеров.

Позже Рибалта в СМИ опроверг данную информацию. Спортивный директор «Зенита» работает в клубе с лета 2018 года.