Московский «Спартак» пока не будет объявил о подписании соглашения с нападающим Александром Кокориным. Как отмечает «Спорт-Экспрес», клуб Леонида Федуна планирует публично заявить о переходе 1 августа. Именно в этот день Кокорин по документам перестанет считаться игроком «Зенита».

Ранее сообщалось, что 29-летний Кокорин уже подписал контракт со «Спартаком». Произошло это в офисе «Спартака» в пятницу.

Кокорин выступал за «Зенит» с января 2016 года. Сезона-2019/20 он завершал на правах аренды в «Сочи», где в его активе семь голов в матчах в составе южан.