Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев опроверг информацию о проблема с руководством клуба относительно «контрактных моментов». «Утку» об этом запустил в своем телеграм-канале журналист Константин Алексеев.

«У меня все отлично в «Зените». На что жаловаться? Двукратный чемпион России, Кубок России. Дай бог, Суперкубок скоро возьмем. А то, что пишут в интернете, – я не обращаю на это внимание», – цитирует Оздоева Metaratings.ru.

Напомним, что Оздоев пришел в «Зенит» зимой 2018 года, подписав соглашение на четыре с половиной года. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2022 года.