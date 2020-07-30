Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал новость о вероятном переходе в красно-белый клуб форварда Александра Кокорина.

Ранее собщалось, что 29-летний форвард заключил контракт с красно-белыми, о чем официально будет объявлено 1 августа.

«Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Газизов отметил, что клуб работает над трансферной кампанией, что-то пытается сделать. Газизов верит, что будет получаться.

В минувшем чемпионате России Кокорин сыграл 10 матчей, забил 7 мячей и сделал три голевые передачи.