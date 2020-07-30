Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал об опыте игры в гольф российской фигуристки Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка сыграла в гольф на фестивале «Сильные фигуры» в Твери.

Как отметил Жуков, для Алины Загитовой знакомство с гольфом только состоялось, однако чиновник уверен, что оно продолжится.

«Со словами «а можно я еще ударю» уходить с драйвинг-ренджа она категорически отказывалась», – приводит слова Жукова Sport 24.

Напомним, что Загитова пропустила большую часть сезона в фигурном катании.