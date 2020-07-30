Артем Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». «Спартак» забирает Александра Кокорина. В СМИ развернулась информационная атака на «Зенит», — эти и другие новости четверга на Nevasport.

«Зенит» объявил о подписании нового контракта с Дзюбой

Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Как сообщает сайт клуба, новое соглашение 31-летнего форварда составлено по схеме «2+1». «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» — гласит заявление пресс-службы.

Кокорин будет играть за «Спартак»

Официально об этом должны объявить 1 августа. Форвард «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в московском «Спартаке». Бывший нападающий «Зенита» заключил соглашение с красно-белыми. Ранее сообщалось, что Кокорин находился в офисе красно-белых, а в пятницу посетит музей «Спартака» на стадионе «Открытие-Арена».

Информационная атака на «Зенит»

Сразу несколько московских журналистов провели информационную атаку на «Зенит». Только за четверг журналисты Короткин, Алексеев и Конов сообщили о конфликте спортивного директора Хавьера Рибалты и главного тренера Сергея Семака, поисках Рибалтой нового тренера, проблемах с контрактом Магомеда Оздоева. Все эти сообщения оказались ложными.

Гайч официально перешел в ЦСКА

Форвард «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч официально перешел в московский ЦСКА. Информацию огласил аргентинский клуб. «Адольфо Гайч продолжит карьеру в ЦСКА. Много успехов и до встречи, Танк!» — отмечается в твиттере. Аргентинский клуб опубликовал видео с моментами Гайча за клуб и его обращение к фанатам.