Полузащитник «Химок» Аршак Корян принял решение выступать за национальную сборную Армении. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА).

Ранее Корян выступал за российские сборные, в том числе играя за молодежную сборную России. Также Корян выступал за сборную Армении (до 17 лет).

«Для меня большая честь и гордость представлять сборную Армении. На поле я буду делать все возможное, чтобы быть полезным команде», — сказал Корян, отметив, что общался с главным тренером сборной Армении Хоакином Капарросом и тот очень хочет видеть его в национальной сборной.

Ранее принял решение выступать за сборную Армении защитник «Ростова» Хорен Байрамян.

Отметим, что армяне перестанут считаться легионерами в РПЛ с предстоящего сезона.