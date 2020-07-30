Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон сделал жесткое обращение к фанатам, которые призывают его завершить карьеру.

Фергюсон отметил, что может делиться опытом с молодежью, прокладывая им дорогу для того, чтобы в будущем она могла взойти на вершину.

«Однако это еще будет нескоро. Эти ублюдки списывают меня со счетом, говорят, что мне нужно закончить карьеру прямо сейчас. Идите к черту, ребята», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Напомним, на UFC 249 Фергюсон впервые проиграл за последние 12 боев, уступив Джастину Гэтжи в бою за временный чемпионский пояс.