Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, как «Зенит» будет вести себя на трансферном рынке.

В эфире «Эхо Москвы» Орлов отметил, что из «Зенита» может уйти нападающий Себастьян Дриусси и он не скрывает своего желания уехать в США. На данный момент в «Зените» восемь игроков-легионеров и это максимум.

«Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Я знаю, что сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони», —заявил Орлов.

Напомним, Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони перешли в «Зенит» летом 2017 года, когда команду тренировал итальянец Роберто Манчини. Зимой в СМИ поступала информация о том, что в услугах Дриусси заинтересован клуб Дэвида Бэкхема — «Интер Майами».