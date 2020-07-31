Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов намекнул на переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в стан «красно-белых».

Слова Газизова приводит в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

В ответ на вопрос, можно ли клуб поздравить с трансфером Александра Кокорина, Газизов ответил так: «Насколько я знаю, завтра у Кокорина последний день его действующего контракта. Значит скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор».

Напомним, Александр Кокорин последние полгода провел в «Сочи» по арендному соглашению, но принадлежал петербургскому «Зениту». Контракт Кокорина с петербургской командой был рассчитан до окончания сезона, футболист рассчитывал на его продление.