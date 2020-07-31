Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics принял решение пойти на уступки Всероссийской федерации легкой атлетики и отсрочить выплату штрафа организации до 15 августа.

Как сообщает агентство ТАСС, представители WA получили письмо от министра спорта РФ Олега Матыцина, в котором содержались гарантии погашения долга ВФЛА размером в 6,31 млн долларов к 15 августа.

Если долг к этой дате уплатить не удастся, то совет World Athletics рекомендует лишить ВФЛА членства в международной ассоциации. Ранее российские легкоатлеты были лишены даже возможности получения нейтрального статуса для выступления на соревнованиях.

Напомним, на 5 миллионов долларов ВФЛА оштрафовали за махинации в деле легкоатлета Данила Лысенко, также федерация должна была выплатить сумму затрат размером в 1,31 млн долларов на расследования процесса.