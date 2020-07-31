Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о трансфере нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак».

Слова Орлова приводит портал «Спорт-Экспресс». Эксперт отметил, что понимает Кокорина, ведь «Спартак» проявил серьезную заинтересованность и наверняка предложил хороший контракт.

По мнению Орлова, трансфер Кокорина — это не перчатка «Зениту», а усиление состава «Спартака», ведь в таком случае сложится связка Александр Кокорин — Александр Соболев.

«Соболев будет исполнять роль столба, а Кокорин будет подбирать мячи. Александр более маневренный, действует по всему полю — слева, справа. Этот дуэт очень похож на связку Дзюба — Азмун», — отметил Орлов.

Напомним, официальных подтверждений трансфера Александра Кокорина в «Спартак» пока не поступало.