Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о своем отношении к дружбе в фигурном катании.

Слова Медведевой цитирует пресс-служба ISU. По словам спортсменки, она общается практически со всеми в сообществе фигуристов.

«Мои самые близкие друзья из мира фигурного катания — Джейсон Браун и Катя Боброва. У нас все очень хорошие отношения, и когда мы далеко друг от друга, мы переписываемся», — отметила Медведева, добавив, что их дружба для фигуристки — это абсолютное равенство и их всех объединяет одна общая мечта.

Фигуристка отметила, что не так важно, из какой ты страны и кто ты по национальности, оценивается только то, кто ты есть и чего хочешь от жизни. «Мы все выходим на лед, мы все боремся, и это нас объединяет», — сказала фигуристка.