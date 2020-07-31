Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение World Atheltics отложить санкции в отношении Всероссийской Федерации легкой атлетики до 15 августа.

Слова Матыцина цитирует агентство ТАСС. Министр спорта отметил, что ему трудно оценивать итоги заседания совета World Athletics. Принятое решение Матыцин назвал конструктивным.

«Мы видим желание со стороны World Athletics взаимодействовать с российской стороной», — сказал министр спорта РФ, подчеркнув, что впереди сложная работа по созданию условий для возобновления членства ВФЛА. На совете WA российская сторона и международная ассоциация достигли определенных договоренностей.

«Если все условия будут выполнены, будет возможен выход российской атлетики из кризиса», — заключил Матыцин.

Напомним, ВФЛА необходимо выплатить штраф и затраты WA на расследование дела легкоатлета Лысенко размером в 6,31 млн долларов.