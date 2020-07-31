Мексиканский автогонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за положительного теста на коронавирус.

В четверг, 30 июля, Перес пропустил пресс-конференцию из-за подозрения на коронавирус: его первый тест показал сомнительный результат. Второе тестирование подтвердило положительный статус.

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» отметила, что сам Перес находится в нормальном состоянии — как физическом, так и моральном. Сейчас гонщик находится в изоляции.

На Гран-при Великобритании команда собирается выставить две машины, несмотря на болезнь Переса. Кто заменит пилота в гонке, пока неизвестно.

Соревнования Гран-при Великобритании пройдут на трассе «Сильверстоун» с 31 июля по 2 августа. Ранее в «Формуле-1» успели провести два этапа в Австрии, а также одну гонку в Венгрии.