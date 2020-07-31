Индустрия гейминга давно вышла на такой уровень, что найти игру себе по душе может каждый пользователь. Вспоминаем самых крутых женских персонажей, которые покорили сердечко не одного геймера.

Соня Блэйд (Mortal Kombat)

Пользователи знакомы с Соней с тех самых пор, как вышла первая Mortal Kombat — в далеком 1992 году. Согласно задумке авторов лейтенант Соня Блейд является командиром спецназа армии США, а позднее специализированного правительственного учреждения. В большинстве игр ее главной целью была поимка Кано и ликвидация его банды «Чёрный дракон». Появившись в последних частях серии, Mortal Kombat X и XI, Соня поразила пользователей своим великолепием в HD-качестве.

Роксана (Assassin’s Creed Odyssey)

Роксана стала второстепенным персонажем Assassin’s Creed Odyssey, с которой игрок может начать отношения. Однако для этого сначала нужно отыскать ее на острове Гидрея, а затем справиться с ее испытаниями. Многие герои, ищущие приключений в этой части популярной франшизы, остались под большим впечатлением от Роксаны.

Цитра Талугмай (Far Cry 3)

«Её называют богиней войны. И она красавица. Я знаю, что она постоянно ставит палки в колёса Васу, Хойту и пиратам».

Цитра — сестра Васа Монтенегро, одна из немногих персонажей, помогающих Джейсону Броди — главному герою игры. Она живет на островах Рук и является лидером местного племени ракьят. Стоит ли герою доверять ей? В концовке действия Цитра начнет действовать против Джейсона, оставаясь уверенной, что это будет ему во благо

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Рейн (BloodRayne)

Рейн — главная героиня серии игр. Она является дампиркой — то есть, полукровкой, рожденной от вампира и обычного человека. Рейн охотится на вампиров и борется с оккультными силами Третьего рейха, чтобы отомстить за человеческую часть своей семьи. Ну и конечно, Рейн просто невероятная красавица.

Ада Вонг (Resident Evil)

Первое появление Ады Вонг произошло во второй части игры. Таинственная героиня работает на злодеев и помогает главному герою Леону С. Кеннеди. Пользователям понравилась необычная и опасная красотка, поэтому появилась в

в Resident Evil 4, играх Resident Evil: The Umbrella Chronicles, Resident Evil: Operation Raccoon City и Resident Evil 6, а также в анимационном фильме Обитель зла: Проклятие.

