На стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени сегодня, 31 июля, состоится финальный матч Кубка французской лиги в сезоне-2019/20.

Трофей между собой разыграют «Пари Сен-Жермен» и «Лион». Начало матча назначено на 22:10 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

«ПСЖ» на пути к финалу турнира обыграл «Ле-Ман», «Сент-Этьен» и «Реймс». «Лион» на более ранних стадиях победит «Брест», «Тулузу» и «Лилль».

Напомним, ранее был разыгран Кубок Франции по футболу, его обладателем стал «Пари Сен-Жермен». В финальном матче команда из Парижа обыграла «Сент-Этьен» со счетом 1:0. Победный гол забил бразильский нападающий Неймар, в матче получил травму форвард «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, его восстановление займет около трех недель.