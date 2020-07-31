На трассе «Сильверстоун» сегодня, 31 июля, стартует гоночный уикенд «Формулы-1»: состоятся первые тренировки в рамках Гран-при Великобритании.

Начало тренировочных заездов назначено на 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию первой свободной практики можно будет посмотреть здесь:

Отметим, участие в гоночном уикенде не будет принимать пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес: он сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас пилот изолирован, однако команда собирается выставить на гонку две машины.

Первую позицию в зачете пилотов после трех гонок занимает Льюис Хэмилтон, набравший 63 очка, второе место у Валттери Боттаса с 58-ю очками, голландец Макс Ферстаппен пока третий с 33-мя очками. Даниил Квят идет на 15-м месте, он набрал одно очко, попав в десятку сильнейших на Гран-при Штирии.