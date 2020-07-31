Совсем скоро должно появиться официальное подтверждение трансфера Александра Кокорина в «Спартак». Переход неоднозначный, особенно если говорить о приеме болельщиков. Сначала ты пишешь в «Инстаграме»: «Я никогда не устану повторять», а потом сам становишься красно-белым. Нестыковочка… Однако это далеко не первый переход в стан принципиального соперника.

Воспитанник «Зенита» Владимир Быстров в 2005 году стал для Петербурга персоной нон грата, перейдя в стан принципиального соперника — московского «Спартака». Без Быстрова «Зенит» стал чемпионом страны, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а в 2009 году футболист, казалось бы, опомнился, и вернулся в стан сине-бело-голубых.

В обратном порядке — из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году перебрался Артем Дзюба. В родном клубе для нападающего просто не нашлось места, а после конфликта с руководством и тренерским штабом Дзюба принял решение подписать контракт с «Зенитом». В Петербурге форвард, несмотря на трудности, стал звездой и лидером команды, а с прошлого сезона пошли и трофеи. В сезоне-2019/20 количество матчей за «Зенит» в карьере даже превысило число игр за «Спартак».

Взглянем на иностранные чемпионаты. В Англии сразу вспоминаются трансферы Эшли Коула и Карлоса Тевеза. Коул в середине нулевых стал предателем Лондона, перейдя из «Арсенала» в «Челси», а Тевез — предателем Манчестера, который сменил «Юнайтед» на «Сити». Случай Тевеза чем-то похож на историю Кокорина, ведь футболист заключил новый контракт, будучи свободным агентом, однако от ненависти фанатов это его не спасло.

В Германии особые отношения к трансферам между «Баварией и «Боруссией». В 2013 году на всю страну прогремел трансфер Марио Гетце: юная звезда «шмелей» был выкуплен прямым конкурентом за 37 миллионов евро — и впоследствии, этим трансфером сломал себе карьеру. Футболки Гётце жгли, а его самого величали Иудой.

Год спустя в стороны Мюнхена из Дортмунда уехал Роберт Левандовски — хейта было меньше, ведь об уходе он сообщил заранее, и перешел в статусе свободного агента. Матс Хуммельс — вообще отдельный персонаж, в карьере которого было два трансфера из «Баварии» в «Боруссию»: один в 2008 году, другой — в 2019-м. Гётце и Хуммельс впоследствии в «Боруссию» вернулись — и пришлось по-новой завоевывать доверие болельщиков.

Громко обсуждался в 2011 году и переход Мануэля Нойера в «Баварию» из «Шальке». Фанаты из Гельзенкирхена до сих пор держат зуб на вратаря.

Говоря о громких «предательских» трансферах, нельзя не вспомнить Испанию и переходы между «Реалом» и «Барселоной». В 1996 году после пяти лет в «Реале» в стан сине-гранатовых перешел Луис Энрике. В Мадриде полузащитника использовали лишь как затычку и не помогали раскрыть потенциал, поэтому решением стал переход в «Барселону». Гнев фанатов Энрике обратил в милость, провел в команде 8 сезонов, а спустя годы возглавил клуб и в качестве тренера. Гораздо большую реакцию вызвал трансфер португальца Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал». В Каталонии Фигу возненавидели и не любят до сих пор, а на «Эль Класико» в 2002 году на поле болельщики «Барселоны» выбросили свиную голову.