В Великобритании на автодроме «Сильверстоун» стартовала первая свободная практика в рамках этапа Гран-при Формулы-1. Пилоты покинули боксы в 13:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Стоит отметить, что участие в гоночном уикенде не будет принимать пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес: он сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас пилот изолирован, однако команда собирается выставить на гонку две машины.

Вторая свободная практика также запланирована на сегодня, начало — в 16:00. Третья тренировка и квалификация пройдут завтра, гонка — в воскресенье.