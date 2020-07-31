Московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» проведут товарищеский матч в преддверии старта нового сезона.

«2 августа на базе армейцев в Ватутинках состоится товарищеская игра с волгоградским «Ротором» в рамках подготовки к сезону-2020/21. В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Старт игры запланирован на 12:00 по московскому времени. Клубное телевидение армейцев обещает провести прямую трансляцию встречи.

Напомним, по итогам минувшего сезона ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице и вышел в групповой этап Лиги Европы. «Ротор» поднялся в РПЛ из ФНЛ и в первом туре чемпионата сыграет с «Зенитом».