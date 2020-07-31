Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал о своем отношении к действующему чемпиону промоушена россиянину Хабибу Нурмагомедову.

В мае бойцы должны были провести титульный бой, однако поединок сорвался. Вместо Хабиба соперником Фергюсон стал американец Джастин Гэтжи, который одержал победу и завоевал титул временного чемпиона в легком весе. Это был уже пятый раз, как бой Нурмагомедова с Фергюсоном не состоялся.

«Я не настаиваю. Если такова воля бога… Каждый раз перед боем с ним что-то случалось. Но, если мне предложат, я не буду против. Я действительно хотел бы с ним сразиться. Но вражды уже нет. Уже много копий сломано», — заявил Фергюсон, слова которого приводит ESPN.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов задумывается о завершении карьеры. В его планах еще два поединка: против Гэтжи в октябре 2020 года и против Жоржа Сен-Пьера — в апреле 2021-го.