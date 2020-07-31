Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации Sport24, представители игрока сделали предложение «Бернли», который занял десятое место в минувшем сезоне АПЛ.

«Пока предложения они не делали, но Далер готов подождать какое-то время», — приводятся слова источника.

Отмечается, что интерес к Кузяеву проявляет еще один клуб из Великобритании, название которого не уточняется. Также ранее СМИ писали, что Кузяев ведет переговоры с «Валенсией».

Напомним, контракт полузащитника с «Зенитом» истекает сегодня, 31 июля. Сине-бело-голубые не будут продлевать соглашение с футболистом.