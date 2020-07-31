Аналитики букмекерских контор оценили шансы Александра Кокорина стать лучшим бомбардиром РПЛ после перехода в «Спартак». По информации СМИ, игрок подписал контракт еще вчера, но официально об этом объявят лишь 1 августа.

По мнению букмекеров, фаворитами в гонке бомбардиров остаются форварды «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба. Если один из них выиграет гонку, сыграет ставка с коэффициентом 3.00. Коэффициент на победу Кокорина ниже — 5.00.

В минувшем сезоне Кокорин отыграл 10 матчей в РПЛ в составе «Сочи», в которых забил 7 голов. Дзюба и Азмун отличились по 17 раз от разделили первое место в соревновании бомбардиров.