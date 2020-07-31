Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит мексиканца Серхио Переса в команде «Рейсинг Пойнт» во время гоночного уикенда Гран-при Великобритании.

Ранее стало известно, что Серхио Перес сдал положительный тест на коронавирус. Пилот изолировался и отменил пресс-конференцию перед началом Гран-при Великобритании. В «Рейсинг Пойнт» заявили, что намерены выставить на уикенд в «Сильверстоуне» две машины несмотря на ситуацию с Пересом.

Команда нашла замену в лице Нико Хюлькенберга, о чем сообщается на официальном сайте «Рейсинг Пойнт». В прошлом сезоне Хюлькенберг выступал за «Рено», а в сезоне-2020 не попал в состав пилотов «Формулы-1».

Сегодня, 31 июля, на трассе «Сильверстоун» пройдут две свободные практики, завтра ожидается третья тренировка и квалификация, а итоговая гонка запланирована на воскресенье, 2 августа.