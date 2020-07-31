Брат российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Кокорин высказался о возможном переходе футболиста в московский «Спартак».

Слова Кирилла Кокорина приводит портал «Спорт-Экспресс». «Жду ли Сашу в «Спартаке»? А что мне ждать? Я же не в «Спартаке», — отметил Кокорин-младший, подчеркнув, что СМИ пока отправляют футболиста то в один клую, то в другой.

«Никто еще не знает, где его ждать надо. Был бы рад, если бы он вернулся в Москву», — заключил Кирилл Кокорин.

Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Александр Кокорин уже подписал контракт с московским «Спартаком». Сегодня, 31 июля, последний день действия его контракта с «Зенитом», в «Спартак» нападающий переберется уже в статусе свободного агента.