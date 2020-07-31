Российский актер театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на новости о переходе Александра Кокорина в московский «Спартак».

Слова Боярского цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Ну что поделать? Деньги решают все. Не смогли договориться… Жалко, конечно», — отметил актер, добавив, что Кокорин должен был быть патриотом, но на трансфере сказался материальный фактор.

«Мне казалось, что Семак хотел его вернуть в «Зенит». Почему этого не произошло? Не знаю, не знаю…», — добавил Боярский, подчеркнув, что «Спартак» даже с Кокориным не составит конкуренцию «Зенита». По мнению актера, Кокорин не забьет больше Дзюбы в следующем сезоне РПЛ, а «зенитовцы» хорошо этого форварда знают и ничего ему не позволят.

Напомним, пока не было официально объявлено о трансфере Александра Кокорина в «Спартак».