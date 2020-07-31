Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слухи о конфликте в петербургском клубе, из-за которых Сергей Семак якобы может уйти из команды.

«Все эти новости про уход Семака и конфликты с Рибалтой и Медведевым смотрятся нелогично. Есть результат, все довольны, есть большая вероятность выиграть ещё один трофей», — заявил Игонин, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению эксперта, такие слухи появляются на фоне нехватки новостей в СМИ.

Напомним, накануне появились слухи, что у Хавьера Рибалты и Сергея Семака возник серьезный конфликт на фоне ухода из команды защитника Бранислава Ивановича. Данную тему подхватил известный спортивный журналист и болельщик ЦСКА Василий Конов, сообщивший, что Рибалта уже ищет замену Семаку.