Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась подробностями о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в группу Евгения Плющенко.

По словам Тутберидзе, до последнего момента она не знала о решении своей подопечной.

«Она не поставила нас в известность о своем решении. Мы поставили ей две программы, которые произвели бы огромное впечатление на судей и зрителей», — написала Тутберидзе у себя в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, об уходе Косторной также объявила сама Тутберидзе. По ее словам, фигуристка стала предъявлять требования о том, с кем из соперниц не хочет выходить на один лед. Тренер также добавила, что Алена продолжит карьеру у Евгения Плющенко, о чем они договорились еще в мае.