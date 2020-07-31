Известный продюсер и хореограф Илья Авербух поддержал Этери Тутберидзе после того, как из ее группы ушла чемпионка Европы Алена Косторная.

«Труженикам всегда воздается пришедшим за тем успехом, и к сожалению «и воздается такими пощечинами от самых близких… но труженик созидатель всегда будет первым… всегда!!!», — написал Авербух в комментариях в «Инстаграме» Тутберидзе (пунктуация сохранена — прим.).

Напомним, сегодня Тутберидзе объявила, что Косторная покинула ее группу и продолжит карьеру в академии Евгения Плюшенко. По словам тренера, она до последнего момента не знала об этом решении своей подопечной, в то время как она договорилась с Плющенко ещё в мае.