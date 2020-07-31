Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная отказалась комментировать свой переход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Я не хочу давать комментарии. В принципе», — сказала Косторная, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе у себя в «Инстаграме» объявила о прекращении сотрудничества с Косторной. По словам тренера, фигуристка еще в мае договорилась с Евгением Плющенко, однако не поставила свою команду в известность. При этом в группе Тутберидзе фигуристке успели поставить обе программы к новому сезону.

В минувшем сезоне Алена дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.