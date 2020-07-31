Да, они притянулись к друг другу. Самый обсуждаемый футболист России последних лет будет играть в народной команде.

Подписать Кокорина стало личной миссией Федуна, вступившего на тропу войны с «Зенитом». Переход Кокорина – агрессивный шаг, победа в локальной, по мнению «Спартака», войне. Месть за Дзюбу, который пять лет назад в разной по сути, но одинаковой по форме ситуации, перешел в «Зенит».

Подписать Кокорина было для «Спартака» делом техники. Клуб ловко считал настроение Александра, его обиду на «Зенит», который не только спихнул его в аренду несколькими месяцами ранее, но и не соизволил встать в очередь за игроком летом, где он был бы у Кокорина на первом месте.

– Ах вы так, – вспыхнул Кокорин. — Ну вот я тогда так.

И пошел навстречу клубу-антагонисту. Проглотив глубинное желание попробовать себя в Европе, где нужно было ждать и договариваться.

«Спартак» предложил все прямо сейчас. Был щедр на личные условия футболисту и его окружению. Обещал ключевую роль на поле.

Теперь Кокорин будет играть в «Спартаке» – несмотря на прежние слова футболиста в прессе, что он никогда не наденет красно-белую футболку после того, как с ним поступили в этом клубе 20 лет назад, грубо зачехлив при просмотре.

Теперь с ним жестко поступил «Зенит». Вернее конкретные люди, которые над ним стоят. А «Спартак» дал руку помощи. На этой мотивации Кокорин вступает в новый сезон, где в команде Тедеско ему еще предстоит конкурировать с другими нападающими – Соболевым, Ларссоном и Понсе.

Выигрывает ли «Спартак»? Возможно, учитывая, что приходит опытный и сильный игрок в молодую команду, которой крайне не хватает игроков эстра-класса. Кокорин не забивной, но сильно украсит атакующую линию по всему фронту нападения.

Проигрывает ли «Зенит»? Вряд ли, учитывая постоянство связки Дзюба-Азмун, подкрепляемой Малкомом и тем легионером X, которой обязательно будет добавлен для усиления атакующей мощи.

Кокорин – это уже прошлый этап для «Зенита» и новая надежда «Спартака». Его лебединой песней в Петербурге был сезон при Манчини, а новый взлет с красно-белой полосы замер в стадии ожидания.