Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков продлил контракт сине-бело-голубыми, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до окончания следующего сезона.

Ранее 36-летнего футболиста предлагали в «Локомотив», а также проходила информация об интересе к Жиркову со стороны «Краснодара».

Жирков пришел в «Зенит» зимой 2015 года, за это время он выиграл в клубе пять трофеев, среди которых дважды победа в чемпионате России и выигрыш Кубка России, а также победа в Суперкубке.