От легендарного трио «ТЩК» осталась только «Щ» — Анна Щербакова. Сегодня Этери Тутберидзе объявила, что вслед за Александрой Трусовой в группу Евгения Плющенко перешла чемпионка Европы Алена Косторная. И если предыдущий трансфер удивил, то сегодняшний — шокировал, потому что Алёна уже даже успела поставить программы на новый сезон с Даниилом Глейхенгаузом.

На этот раз не было ни слухов, ни домыслов: обо всё рассказала сама Тутберидзе, причем раскрыла всю правду — по крайней мере, свою версию. По словам тренера, Алена начала предъявлять требования о том, с кем из соперниц не хочет выходить на один лёд.

Что примечательно, Тутберидзе не смогла удержаться от того, чтобы не кольнуть уже давно ушедших Юлию Липницкую и Евгению Медведеву.

«Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались…» — написала Этери у себя в «Инстаграме».

Обычно немногословная, в этот раз Тутберидзе активно общалась с подписчиками в комментариях. Она и рассказала, что Косторная продолжит карьеру у Плющенко, о чем тренерский штаб «Хрустального» узнал лишь в последний момент. По словам Этери, Алёна договорилась с двукратным олимпийским чемпионом ещё в мае, но умолчала об этом.

Возникает вполне резонный вопрос: для чего эта игра самой Косторной? Безусловно, Алёна — девочка с характером, и если в группе Тутберидзе её что-то не устраивало, она вполне могла не только помахать ручкой, но и хлопнуть дверью. Но зачем Косторной тратить собственные ресурсы на постановку двух программ, чтобы потом начать всё заново? Создается впечатление, что о чем-то в этой истории недоговаривают.

Интересен и тот момент, что Этери в очередной, уже сложно сосчитать в какой по счету раз была не в курсе предстоящего перехода. Так было не только с Медведевой и Трусовой, но и с менее именитыми спортсменами — Сергеем Вороновым, Дарьей Паненковой, Полиной Цурской. Все будто специально молчат до последнего, а потом уходят — нарочито некрасиво, отвешивая любимому тренеру «пощечину», как сказал Авербух.

Совсем недавно Косторная говорила, что планирует через два года завершить карьеру, желательно с медалью Олимпийских игр. Сложить два и два нетрудно: Алёна меняет тренера в преддверии Олимпиады, чтобы выиграть её. Точно так же поступила Трусова двумя месяцами ранее. Очевидно, девочки уже не верят в свой успех под крылом Тутберидзе — просто так из группы лучшего тренера мира никто не уйдет.

Из этого поколения осталась лишь покладистая Аня Щербакова, которой несвойственно ни бунтовать, ни демонстрировать характер: она будет просто работать, чтобы навязать борьбу более молодым соперницам. Похоже, основная ставка Тутберидзе делалась уже не на ТЩК, а на Камилу Валиеву, и мириться с таким положением дел фигуристки не захотели.

Получат ли они у Плющенко то, на что рассчитывали? Сейчас об этом можно лишь гадать, потому что ни одного громкого успеха в его тренерской карьере еще не было. Но и к серьёзной работе с фигуристами Евгений приступил не так давно. Вопрос лишь в том, хватило ли ему времени на раскачку, чтобы сейчас не испортить те драгоценные камни, которые оказались в его руках. Понять это можно будет лишь после первых стартов, о срока которых до сих пор ничего не известно.