Вратарь Михаил Кержаков продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение с голкипером подписано по схеме «1+1» — с автоматической пролонгацией по окончании текущего сезона.

Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с продлением соглашения и желают завоевать новые трофеи вместе с «Зенитом»!», — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, что Кержаков является воспитанником «Зенита», который заиграл в главной команде только в 2015 году, когда присоединился в «Зенит», возглавляемый Андре Виллаш-Боашем.

В составе «Зенита» Кержаков провел 38 матчей. В прошлом сезоне вместе с «Зенитом» Кержаков стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.