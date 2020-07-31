Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татаьяна Тарасова назвала причину, по которой чемпионка Европы Алёны Косторная перебралась из группы Этери Тутберидзе в Академию Евгения Плющенко.

Тарасова назвала конкретную причину, хотя отметила, что не была на тренировках и не знаю, что там происходило.

«Девочки – воспитанницы Тутберидзе, но никто не хочет тренироваться на одном льду с соперниками. Так было, есть и будет», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе у себя в «Инстаграме» объявила о прекращении сотрудничества с Косторной.

В минувшем сезоне Алена дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.