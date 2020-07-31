Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не верит в список нон-грата чемпионки Европы Алёны Косторной, которая ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Тарасова считает, что Косторная просто хочет получать индивидуальное внимание. Учитывая, что девочки отнимают от Этери время, вот и уходят за ним. По словам Тарасовой, сейчас самое время решить, с кем фигуристки будут идти к Олимпийским играм.

«Я не верю в список нон-грата. Сейчас последний год, когда можно перейти к другому тренеру. После, как говорят, менять лошадей на переправе нельзя», — приводит слова Тарасовой «Чемпионата».

Напомним, что о списке нон-грата, то есть, тех фигуристок, с которыми Косторная не хотела бы кататься на одном льду, написала Этери Тутберидзе.